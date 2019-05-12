CANLI YAYIN /Trabzonspor Konyaspor maçında 4 gol var

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor'la karşılaşacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Mücadele beIN Sprots 1'den naklen yayınlanacak.

Trabzonspor : Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin, Zargo, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Yusuf, Anthony, Hugo

Atiker Konyaspor : Serkan, Skubic, Uğur, Volkan, Ferhat, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali, Milosevic, Fofana, Mücahit Can

KONYASPOR : 2-1 : TRABZONSPOR

80' Trabzonspor, önde baskıyla rakibini karşılıyor.

78' GOL SOSA ATTI! GOL SOSA ATTI, TRABZONSPOR BERABERLİĞİ YAKALADI! Jose Sosa, kaleci Serkan'ı ve topu ayrı köşelere gönderdi. Maçta durum 2-2.

78' Sarı Kart Uğur Demirok

76' VAR İNCELEMESİ! Nwakaeme'nin şutu, savunmada yerde kalan bir oyuncuya çarptı. Trabzonsporlu futbolcular itirazlarda bulundu.

75' Konyaspor'da Fofana, yerini Jahovic'e bıraktı.

70' TRABZONSPOR DİREKLERE TAKILMAYA DEVAM EDİYOR! Ekuban, takımını beraberliğe taşımaya çok yaklaştı ancak direğe takıldı. Trabzonspor'da bu sezon direkten dönen top sayısı 25'e yükseldi.

70' TRABZONSPOR DİREKLERE TAKILMAYA DEVAM EDİYOR! Ekuban, takımını beraberliğe taşımaya çok yaklaştı ancak direğe takıldı. Trabzonspor'da bu sezon direkten dönen top sayısı 25'e yükseldi.

66' AZ FARKLA! Trabzonspor beraberliğe yaklaştı! Kamil Ahmet'in sağ kanattan yaptığı ortaya Rodallega çok iyi yükseldi ancak top az farkla dışarı çıktı.

66' Konyaspor'da kaleci Serkan Kırıntılı kendini yere bıraktı. Sağlık ekipleri oyuna dahil oldu.

65' Maçın başından bu yana rakip kaleye 12 şut gönderen Trabzonspor, bu şutların 4'ünde isabeti buldu.

63' Topu ceza sahası önüne kadar iyi taşıyan Trabzonspor, tehlikeli bölgede anlaşmazlıklar yaşıyor.

62' Trabzonspor'da Ekuban, göğsünde yumşattığı topu doğrudan kaleye göndermek istedi ancak isabet sağlayamadı. Abdülkadir, boş olduğunu işaret ederek takım arkadaşına isyan etti.

59' Mücahit Can'ın Milosevic'e gönderdiği şık topuk pası, tribünleri heyecanlandırdı.

58' Konyaspor karşısında 2-1 geride olan Trabzonspor, %63'le topa sahip oluyor.

55' Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak, yerini Ekuban'a bıraktı.

53' Ömer Ali'nin ön direğe gönderdiği köşe vuruşunu Jose Sosa uzaklaştırdı.

52' AZ FARKLA! Konyaspor gole çok yaklaştı! Milosevic'in müthiş pasında ceza sahasına giren Ferhat sert vurdu ancak top savunmaya çarptı ve dışarı çıktı.

49' Kaleye doğru hareketlenen topa Rodallega yetişmek istedi ancak Serkan Kırıntılı tehlikeyi sezdi ve büyümesine engel oldu.

D.A. İlk yarı, Konyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

46' Karşılaşmanın ilk yarısının sonuna en az 2 dakika ilave edildi.

44' GOL FOFANA ATTI, KONYASPOR ÖNE GEÇTİ! Skubic, sağ kanattan topu mükemmel taşıdı. Skubic'in pasıyla ceza yayı üstünde topla buluşan Fofana, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

41' KALECİ SERKAN! Trabzonspor bir kez daha gole çok yaklaştı! Jose Sosa, topa çok sert ve düzgün vurdu ancak Serkan Kırıntılı parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

41' Halis Özkahya, oyunun başlamasını işaret etti.

40' Mücahit'in ceza sahasına pasına Ömer Ali hareketlendi ancak Toure ile mücadelesinde yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi. Ömer Ali'nin itirazları sürüyor.

40' Halis Özkahya, VAR odası ile görüşme halinde.

36' Konyaspor'da Mücahir, Toure ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Sağlık ekipleri oyuna dahil oldu.

34' SERKAN! Trabzonspor öne geçmeye bir kez daha yaklaştı! Savunmanın arkasına sarkan Rodallega, dar açıdan sert vurdu ancak Serkan topu çelmeyi başardı.

32' MÜKEMMEL BİR KURTARIŞ! Top bir o kalede bir bu kalede! Duran topta Volkan Fındıklı'nın vurduğu kafayı Uğurcan harika kurtardı.

31' ŞİMDİ DE TRABZONSPOR! Organize gelişen atakta Nwakaeme, arka direkte bomboş durumda olan Abdülkadir'i gördü. Abdülkadir, topa gelşine vurarak ağlarla buluşturmak istedi ama ıska geçti.

30' İKİ GÜZEL HAREKET! Hızlı hücumu iyi değerlendiren Konyaspor'da Skubic, ceza sahasının dışından, çok uzaklardan sert vurdu ancak Uğurcan parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

29' Abdülkadir Ömür iki rakibinden çalımlarla sıyrıldı ancak ardından yerde kaldı.Kaybedilen top, Konyaspor için hızlı hücuma dönüştü.

27' TRABZONSPOR YİNE ORGANİZE GELDİ! Abdülkadir Ömür ile Sosa arasındaki ver-kaçın ardından top Kamil Ahmet'te kaldı. Kamil Ahmet'in ceza sahasına pasına Sosa hareketlenmedi ve topun kontrolü Konyaspor'a geçti.

26' Trabzonspor, maçın başından bu yana rakip kaleye 6 şut gönderdi ve bu şutların 2'sinde isabeti sağladı.

25' Konyaspor, maçın başından bu yana rakip kaleye tek şut gönderdi ve bu şutta golü buldu.

24' Trabzonspor yine etkili geldi! Sol kanatta başlayan atak, yay etrafı paslaşmalarla sağ kanada, Kamil Ahmet'e geldi. Kamil Ahmet'in ortası doğrudan dışarı çıktı.

23' Hugo Rodallega, bu sezon 7. kez direğe takıldı.

22' DİREKTEN DÖNDÜ! Yusuf Yazıcı'nın mükemmel ortasına Rodallega iyi vurdu ancak top direkten oyun alanına geri döndü.

22' Sağ kanattan atağa katılan Kamil Ahmet, iki rakibinden üst üste çalımlarla sıyrıldı ancak yerde kaldı. Trabzonspor ceza sahası sağ çaprazından serbest vuruş kullanacak.

20' Jonsson, Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste 2 maçta da GOL attı.

17' GOL MÜKEMMEL BİR GOL Nwakaeme'nin çıkarken kaybettiği topu önünde bulan Jonsson, çok düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve kaleci Uğurcan'ı hareketsiz bıraktı. Konyaspor beraberliği yakaladı.

12' Trabzonspor, bu sezon deplasmandaki en erken golüne imza attı.

11' GOL Hugo Rodallega Martínez

11' Asist Hüseyin Türkmen

10' SON ANDA! Rakibini karşısına alan Nwakaeme, şık bir çalımla sıyrıldı ve ortasını açtı. Arka direğe gelen topu Ferhat son anda uzaklaştırdı.

9' Trabzonspor maçın ilk 10 dakikasında Konyaspor'a top yüzü göstermedi.

8' İLK ŞANS TRABZONSPOR'DAN! Yusuf Yazıcı'nın ortasında Nwakaeme karambolde topu önünde buldu ve Novak'a çıkardı. Novak'ın şutu doğrudan dışarı çıktı ancak hakemin ofsayt bayrağı kalktı.

7' Rakibinden çok şık sıyrılan Rodallega, sağ kanattaki Kamil Ahmet'i gördü. Kamil Ahmet'in yerden ortasını savunma kornere çeldi.

5' Trabzonspor rakip ceza sahasının önünde üst üste iyi paslaştı. Sol kanatta topla buluşan Nwakaeme, kale ağzına ortasını yaptı ancak kaleci Serkan topu yumrukladı.

3' Volkan'ın tehlikeli geri pasına Rodallega hareketlendi ancak kalesini terk eden Serkan Kırıntılı tehlikeyi savuşturdu.

2' Konyaspor, ön alanda 3 futbolcuyla Trabzonspor'u karşılıyor ve bloklar arasında boşluk bırakmamaya çalışıyor.

1' Trabzonspor rakip yarı sahada yaptığı üst üste paslaşmalarla ceza sahası çevresinde boşluk arıyor