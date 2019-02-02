CANLI / Trabzonspor Ankaragücü'nü ağırlıyor

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 2 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Maçı, hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Onazi ve Pereira takımda yer alamayacak. Sakatlığı geçmesine rağmen antrenman eksiği bulunan kaptan Jose Sosa'nın da riske edilmeyeceği öğrenildi.

TRABZONSPOR: 1-0 :ANKARAGÜCÜ

İlk yarı sona erdi. Trabzonspor, soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gidiyor.

45. dakika: İlk yarının sonuna en az 6 dakika ilave edildi.

43. dakika: Oyun zaman zaman sertleşiyor. Her iki takım oyuncuları da topla karışık rakiplerine sert müdahalelerde bulunuyor.

39. dakika: İlk yarıda son bölüme girilirken tempo bir nebze düşmeye başladı.

36. dakika: Ankaragücü'nün Moulin'le rakip yarı alanın ortalarından kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde kafayı vurmak isteyen Alihan rakibine faul yaptı, top yine Trabzonspor'a geçti.

33. dakika: Sağ çaprazda topu alan Yusuf Yazıcı uzaklardan vurdu, top kaleci Altay'ın kucağında kaldı.

31. dakika: Barajdan dönen serbest vuruş sonrası yeniden içeri doldurulan topa arka direkte Yalçın vurdu, yandan aut...

29. dakika: Hüseyin Türkmen, Alihan'a yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

27. dakika: Savunmadan ileri çıkan Alihan Kubalas, Moke'den aldığı pasla ceza alanına girmek isterken Hüseyin'in müdahalesiyle yerde kaldı. Ankaragücü, ceza alanının hemen dışından çok kritik bir noktadan serbest vuruş kazandı.

25. dakika: Defanstan atılan uzun topu Ankaragücü savunmasının arkasında kontrol eden Nwakaeme için ofsayt bayrağı kalktı.

23. dakika: Abdülkadir Ömür'ün derinlemesine topunu ceza alanı içinde kontrol eden Rodallega önünü açtı ve sol ayağıyla cepheden vurdu, kaleci Altay üzerine giden topu rahat kontrol etti.

20. dakika: Karşılaşmanın ilk 20 dakikası Trabzonspor'un üstünlüğüyle geçiliyor.

17. dakika: Maç kıran kırana bir mücadeleye sahne oluyor. İkili mücadelelerde her iki takım oyuncuları da zaman zaman sertlik dozajı yüksek müdahaleler yapabiliyor.

16. dakika: Maç kıran kırana bir mücadeleye sahne oluyor. İkili mücadelelerde her iki takım oyuncuları da zaman zaman sertlik dozajı yüksek müdahaleler yapabiliyor.

12. dakika: Ankaragücü atağını durdurmak isterken birbirleriyle çarpışan Trabzonsporlu Hüseyin ve Novak'la birlikte atağın devamında ceza alanı içinde yerde kalan İlhan Parlak bir sakatlık yaşıyor. Üç oyuncunun tedavileri de saha içerisinde gerçekleşiyor.

11. dakika: Yusuf Yazıcı'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Zargo Toure'nin kale alanı içindeki gelişine vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

10. dakika: Nwakaeme'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Novak'ın ceza alanında kontrol etmek istediği topu son anda araya giren savunma kornere yolladı.

8. dakika: Ankaragücü yine Boyd'la geldi. Boyd'un uzaklardan çektiği sert şutta kaleci Uğurcan topu güçlükle çeldi.

7. dakika: GOL Orta sahadan gönderilen uzun topa sağ kanattan Abdülkadir Ömür hareketlendi, onun pasıyla penaltı noktası önünde buluşan Rodallega şık hareketlerle rakiplerinden sıyrılıp önünü boşalttı ve topu ağlara yolladı: 1-0

5. dakika: Rakip yarı sahada çok iyi paslaşan Trabzonspor'da son olarak ceza alanı ön çizgisinde topu alan Ekuban sert vurdu, yerden giden top kaleci Altay'da kaldı.

3. dakika: Rodallega'nın pasıyla sol kanattan hareketlenen Nwakaeme'nin sert ortasına ön direkte savunma ters bir vuruş yaptı, kaleci Altay çizgi önünde topu kontrol etti.

1. dakika: İlk dakika itibariyle Ankaragücü savunmada paslaşırken Trabzonspor da ön alanda baskı yapıyor.

İlk düdük çaldı ve maç başladı!

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin, Toure, Novak, Yusuf, A. Parmak, A. Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Rodallega.

MKE Ankaragücü: Altay, Yalçın, Sedat, Alihan, Pinto, İlhan, Tyler Boyd, Dever Orgill, Stelios Kitsiou, Moulin, Moke,